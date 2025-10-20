¿Habrá bioserie de Verónica Castro? Su hijo comparte los detalles
Durante el cumpleaños de Verónica Castro, su hijo Michel Castro, profundizó sobre la posibilidad de realizar una bioserie sobre la vida de su mamá.
TV Azteca
Durante los festejos de cumpleaños de Verónica Castro, Michel Castro, hijo de la diva de la televisión mexicana, profundizó sobre la posibilidad de realizar una bioserie sobre la vida de su mamá. Además, reveló por qué no estuvo presente Cristian Castro en la entrañable celebración.
Galerías y Notas Azteca UNO