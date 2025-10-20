inklusion logo Sitio accesible
¿Habrá bioserie de Verónica Castro? Su hijo comparte los detalles

Durante el cumpleaños de Verónica Castro, su hijo Michel Castro, profundizó sobre la posibilidad de realizar una bioserie sobre la vida de su mamá.

TV Azteca

Durante los festejos de cumpleaños de Verónica Castro, Michel Castro, hijo de la diva de la televisión mexicana, profundizó sobre la posibilidad de realizar una bioserie sobre la vida de su mamá. Además, reveló por qué no estuvo presente Cristian Castro en la entrañable celebración.

