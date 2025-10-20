El desgarrador mensaje de la familia de Medio Metro tras enterarse de su asesinato

La información sigue en circulación, sin embargo está completamente confirmado que el primer Medio Metro falleció en la mañana de este lunes, cuando su cuerpo fue encontrado en San Sebastián de Aparicio. Los primeros reportes indican que había signos de violencia en su cuerpo y la familia sonidera lo está despidiendo con mensajes en las redes sociales.

¿Qué ha publicado la familia de Medio Metro?

El caso bastante particular de este hombre es que se indica como el primer en recibir el mote artístico dentro del gremio sonidero. Sin embargo, los otros dos que surgieron posteriormente ganaron mucha más fama. En ese sentido, este personaje tan carismático del baile de los barrios mexicanos se llama Francisco Pérez, y era más conocido como el Medio Metro de El Alto o el Medio Metro de Puebla.

Dicho esto, al quedar de cierta forma relegado por los otros dos personajes que se popularizaron de manera masiva, Francisco no tenía una gran exposición mediática. Por ello no se ha sabido mucho de sus familiares, aunque los reportes indican que precisamente quien reconoció el cuerpo, fue su hermano quien es conocido como Alvin.

¿Quiénes dieron a conocer la muerte de Medio Metro?

Aunque la cobertura mediática ha sido bastante completa por parte de los medios de comunicación, todo comenzó con los mensajes del propio gremio sonidero mexicano. Esta marcada tradición de los bailes del barrio no dejaron pasar la oportunidad para despedir a este hombre, incluso otro de los Medio Metros ya mandó su pésame vía redes sociales.

En ese sentido, los reportes seguirán su respectivo avance después de informarse del hallazgo de su cuerpo en Puebla. Confirmada la noticia del deceso, se espera que se le rindan sus debidos homenajes desde el ámbito familiar hasta la escena musical que vio en él el inicio de un fenómeno viral que acompañó la sazón de los sonideros en los años recientes.