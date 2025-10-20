Autobús de Banda Jerez fue baleado y reportan un herido

La inseguridad que viven los músicos es algo que se está volviendo realmente caótico, pues es cada vez más común que surja alguna denuncia de parte de grupos musicales respecto al intento de robo o robo de sus camiones. Sin embargo, en esta oportunidad no fue un autobús lleno de instrumentos y equipo de audio, sino que ahí mismo venían los integrantes de la Banda Jerez. Así narraron el terrible acontecimiento.

¡EXCLUSIVA! Luis Enrique Guzmán revela que su hermana Alejandra tuvo pérdidas millonarias por el robo en su casa. [VIDEO] El presunto ladrón habría trabajado con Alejandra Guzmán, conocía la casa y la caja fuerte pues ayudó a instalarla.

Te puede interesar - ¿Cuánto costaba lo que le robaron a Los Ángeles Azules?

Te puede interesar - ¿Cuántas veces le robaron en carretera a Grupo Matute?

¿Qué le pasó a la Banda Jerez en este intento de asalto?

La Banda Jerez vivió una terrible experiencia cuando se trasladaban en Oaxaca, pues en un momento determinado del trayecto les dispararon en seis ocasiones. Eso provocó que los integrantes de la banda se encontraran con una situación altamente desagradable. Y esto se tornó aún más dramático, pues el chofer del vehículo resultó herido. Todo indica que fue un intento de asalto, pues así es el modus operandi, pues los maleantes disparan a los camiones o trailers para que se detengan y así efectuar el asalto.

Marco Flores habló con los medios en las horas recientes y platicó cómo vivieron una situación que precisamente se está convirtiendo en cotidiana. “Es algo que no quisiéramos que se hiciera moda. Ya no puedes transitar tranquilo. El autobús se puede arreglar, pero las balas pasan y adentro viaja gente sin armas. Gracias a Dios todo bien”.

¿Qué pasó con el chofer de la Banda Jerez?

La banda dio a conocer esta situación desde sus redes sociales. Allí se ve las imágenes del camión baleado y con ello la denuncia ante las autoridades. “El protocolo de las denuncias es un rollo: tienes que venir y a lo mejor te atienden, a lo mejor no. La mejor denuncia es con ustedes (medios de comunicación). No está de más llevar seguridad cuando ya estamos en lugares más alejados”.

Se indica que el chofer que fue herido se encuentra bien y sin lesiones de gravedad, por lo que solo quedaría en un gran susto por culpa de un problema que se está volviendo nacional y que afectó ya a varios grupos y artistas individuales.