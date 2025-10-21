¿Qué es de Sonido Pirata? El grupo sonidero con el que bailó Medio Metro, el bailarín fallecido

Este lunes 20 de octubre se confirmó el fallecimiento de Francisco ‘Paco’ Sánchez, el bailarín conocido como “Medio Metro” que causó furor en las redes sociales en el 2023 junto a Sonido Pirata, un DJ sonidero que mezclaba diversos tipos de música, aunque destacó por su personalidad, voz, narraciones y selección de cumbias.

Sonido Pirata, cuyo nombre verdadero es Julián Ramírez se ha dedicado por años a la música y el entretenimiento, el originario del barrio “El Guaje”, de León Guanajuato se ganó un lugar dentro de la industria donde ha sabido destacar y mantenerse a través de los años.

¿Cuál es la historia de Sonido Pirata?

A principios de los dosmiles, mucho antes de llegar a la fama, el líder del Sonido Pirata se presentaba en pequeños eventos locales aunque casi 10 años después, debido a problemas económicos, habría puesto en práctica estas prácticas durante varios años.

Ante la búsqueda de oficios, Julián se había dedicado a la carpintería, pero debido a que tuvo problemas con su vista, tuvo que frenar en este empleo, por lo que posteriormente siguió con un taller mecánico, el cuál combinaba con sus eventos.

Poco a poco se fue consolidando dentro del circuito de sonideros, hasta que un día, con un equipo más grande, una de sus transmisiones le cambiaría la vida.

“Taka, taka, taka”, “¡Ira Cuervo!”, “Puro cabeceo”, “¡Aaah Bocho!”, “¡Aaah Medio metro!”, fueron frases de esa tocada que le hicieron viral junto a Medio Metro con las que llegó a todos los rincones de México.

Actualmente Sonido Pirata sigue con sus presentaciones por todo el país, con las que da shows desde lugares pequeños hasta grandes eventos con los que siguen sus característicos sonideros.

¿Por qué se separó Sonido Pirata de Medio Metro?

Tras haber conseguido gran fama juntos, la relación profesional entre Sonido Pirata y Medio Metro llegó a su fin luego de que no llegaran a un acuerdo respecto al sueldo del bailarín y animador, pues en una ocasión tuiteó los motivos de su separación, ante esto, diferentes personas han ocupado el personaje artístico de “Medio Metro”, y Francisco ‘Paco’ Sánchez fue uno de estos bailarines, quien se ha confirmado, no tuvo mucha relación con Sonido Pirata.

Ante esto, Medio Metro de Puebla habría seguido como animador de eventos en su estado y ciudades cercanas y a su vez Sonido Pirata continuó con un “nuevo” Medio Metro, quien lucía con la vestimenta que había caracterizado en su momento a Francisco ‘Paco’ Sánchez.

