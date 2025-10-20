Angie Miller rompe el silencio al hablar sobre el asesinato de B-King: esto comentó

Ante el asesinato de B-King, el artista colombiano que murió en México, Angie Miller quien supuestamente fue su pareja, había sido detenida por las autoridades ante las investigaciones sobre los hechos. Después de ser oficialmente liberada, la actriz y modelo rompió el silencio al hablar al respecto.

La noticia sobre los comentarios que compartió le ha dado la vuelta a la red. Es así que te informaremos todo sobre lo que se sabe al respecto, declaraciones que te sorprenderán al respecto.

¿Qué comentó Angie Miller?

Las declaraciones de Angie Miller, se dieron a conocer en sus redes sociales personales, donde la actriz, explicó que nunca fue pareja de B-King, que solamente se estaban conociendo, pero que se llevaban muy bien, por lo que su asesinato fue un golpe duro para ella.

Al romper el silencio, también aprovechó el momento para enviar condolencias a la familia del cantante colombiano, además de solicitar al público que la desliguen de los hechos y de los comentarios falsos que se le han realizado, al ser ligada con su muerte. Por esa razón, durante mucho tiempo se mantuvo fuera de las redes sociales.

También pidió perdón al momento de decir que odiaba México, mencionando que eso lo comentó por un momento de rabia y que es falso, ya que ella los invitó al país donde ella pudo hacer su carrera. Por lo que ella fue dolorosa al saber que su muerte fue muy cruel.

¿Fue cierto que Angie Miller fue detenida?

Dentro de las declaraciones que hizo Angie Miller para romper el silencio, solicitó a los medios que ya no se hable al respecto y que no se escriban más noticias falsas, puesto que son notas amarillas que solamente lastiman a los familiares de Bayron y de Angie. Puesto que ella nunca estuvo presa, no fue a juicio y no hubo declaraciones al respecto.

Dejando en claro que varios comentarios que se realizaron fueron falsos y afectaron su imagen por varios meses, solamente ella desea regresar a su vida con normalidad, además de ser un momento para dejar en paz a B-King y Regio Clown sobre sus asesinatos.