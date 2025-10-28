¡Aconsejó a los famosos separados! Carlos Espejel envió una recomendación que vale oro
Porque lo ha vivido en carne propia con la madre de su hijo Fausto, Carlos Espejel envió un valioso consejo a los famosos separados como Cazzu y Christian Nodal.
Porque lo ha vivido en carne propia con la madre de su hijo Fausto, Carlos Espejel envió un valioso consejo a los famosos separados como Cazzu y Christian Nodal o Julián Gil y Marjorie de Sousa. Además, compartió cuál es su estado de salud tras sufrir una parálisis facial.
