Niurka lanza FUERTE crítica a Kevyn “Bicolor” por el trato que le ha dado a “La Bebeshita” en La Granja VIP: “Haz sido un cul3r0"
La Granjera opinó, sin filtros, cómo ha visto el comportamiento de Kevyn “Bicolor” hacia “La Bebeshita” dentro de la competencia.
Este martes 03 de noviembre Niurka lanzó fuertes comentarios hacia Kevyn “Bicolor” ya que considera que el comportamiento que el comediante ha tenido con “La Bebeshita” no ha sido el adecuado. Además de esto le dijo a Daniela que ella en su lugar ya hubiera ignorado a Kevyn ya que le expresó que “ella vale mucho”.