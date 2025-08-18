Carlos Rivera habla del propósito principal de su fundación “Te soñé" en casa Huamantla
Carlos Rivera presentó su fundación junto a su familia, amigos y empresarios en su natal Huamantla, Tlaxcala y nos contó, en exclusiva, el objetivo de este nuevo proyecto.
Este fin de semana, Carlos Rivera, presentó oficialmente su fundación “Te soñé" en su natal Huamantla. Tlaxcala y compartió en exclusiva para Ventaneando, cuál ha sido su inspiración y los principales objetivos del proyecto.
