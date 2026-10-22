Al Extremo hoy: Tacos famosos, Shaila Dúrcal, ciencia y más

La emisión de hoy de Al Extremo reúne sabor, música y temas de interés. La Pura Sabrosura visita Los Vilsitos, la taquería de la Narvarte que funciona como taller durante el día; La Chicuela conversa con Shaila Dúrcal sobre su nueva canción con mariachi, y Alejandra Carvajal aborda la tartamudez junto a la psicopedagoga Karla Kampuzano. Además, Kecheintein sorprende con la creación de globos mágicos.