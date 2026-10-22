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En Vivo

Al Extremo hoy: Tacos famosos, Shaila Dúrcal, ciencia y más

De los famosos tacos de Los Vilsitos a la nueva música de Shaila Dúrcal y los temas que dan de que hablar.

La emisión de hoy de Al Extremo reúne sabor, música y temas de interés. La Pura Sabrosura visita Los Vilsitos, la taquería de la Narvarte que funciona como taller durante el día; La Chicuela conversa con Shaila Dúrcal sobre su nueva canción con mariachi, y Alejandra Carvajal aborda la tartamudez junto a la psicopedagoga Karla Kampuzano. Además, Kecheintein sorprende con la creación de globos mágicos.

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