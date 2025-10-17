Cazzu triunfa en Guadalajara y Ángela Aguilar es premiada en los Billboard

Luego del éxito rotundo de Cazzu en Guadalajara, Ángela Aguilar recibe un importante premio en los Billboard, donde habla sobre cómo se ha sentido recientemente tras el ‘hate’ que ha sufrido en redes sociales. ¿Será que Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprenderán con una nueva ‘ceremonia’? Aquí los detalles.