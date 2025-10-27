inklusion logo Sitio accesible
¡Conquistó Puebla! Cazzu vuelve a casa y explica por qué Nodal no se reunió con Inti

Después de cerrar en Puebla su exitosa gira por México, Cazzu partió de vuelta a su natal Argentina y explicó por qué Inti no se reunió en estos días con Nodal.

Después de cerrar en Puebla su exitosa gira por México, Cazzu partió de vuelta a su natal Argentina y compartió con la prensa sus impresiones sobre el reciente comunicado emitido por los abogados de Christian Nodal. También explicó por qué Inti no se reunió en estos días con el cantante de regional.

