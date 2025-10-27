Sergio Mayer Mori presiente que pronto será nominado en La Granja VIP, ¿será?

Las sospechas crecen dentro de La Granja VIP y uno de los granjeros ya tiene un mal presentimiento. Sergio Mayer Mori comenzó la semana con indirectas entre risas, pero su tono dejó entrever que tal vez ya se está preparando emocionalmente para enfrentar su primera nominación. ¿Está jugando o realmente presiente que sus días están contados?

¿Sergio Mayer Mori quiere irse de La Granja VIP?

Durante una plática matutina con Eleazar Gómez, Omahi y El Patrón, Sergio soltó una frase que captó la atención de todos: “Es que ya nomínenme, ¿no?”. Aunque al principio pareció una broma, los comentarios posteriores dejaron la duda en el aire. Eleazar le respondió en tono de juego que podría salir pronto, mientras Omahi le cuestionó si en verdad ya quería irse.

Sergio se mantuvo en una posición ambigua, sin afirmar ni negar nada. Dijo que no podía confirmar si quería quedarse, pero tampoco aseguraba que quisiera abandonar la competencia. Entre risas, lo dejó en manos del público y se refugió en una sombrita, como si se preparara para lo que viene. Su actitud fue tan relajada como enigmática.

¿Por qué Sergio cree que será el próximo nominado?

Aunque Sergio no dio razones claras, el ambiente dentro de La Granja VIP ha comenzado a moverse con más estrategia. La presión por recuperar el presupuesto tras los errores del Capataz ha puesto a todos en alerta, y los ánimos están más sensibles que nunca. Entre bromas, Eleazar incluso le recordó que él ya tenía su voto decidido y entregado, aunque no reveló si se trataba de él. Recordemos que al haber estado nominado, debió entregar el sobre de El Legado por si resultaba eliminado, y dicho sobre se ha quedado guardado.

La mezcla entre sentido del humor y declaraciones misteriosas dejó a muchos preguntándose si Sergio está leyendo bien el juego o si solo está jugando con la mente de sus compañeros. Lo cierto es que cada semana en La Granja VIP cambia todo, y lo que hoy parece seguro, mañana puede explotar.

¿Será este el inicio de una caída o una estrategia para tomar fuerza con el público? En La Granja VIP, todo puede pasar… incluso una nominación que parece venir con presentimiento incluido.

No te pierdas la elección del Capataz esta noche de lunes en La Granja VIP a las 9:00 p.m. por Azteca UNO. Y vive la experiencia completa 24/7 en Disney+.