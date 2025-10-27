Muere el chico más bello del mundo; ¿quién era y de qué murió?

A lo largo de la historia del cine, muchos actores han hablado explícitamente de la complicación de liberarse de ciertos papeles. Es decir, la gente les ubica, reconoce y sigue encasillando en algún personaje, que cuesta demasiado conseguir otro reconocimiento. Esto le pasó a Bjorn Andresen, a quien se le denominaba el chico más bello del mundo, situación que lo llevó a la depresión. Sin embargo, se anunció su reciente fallecimiento por culpa de una cruel enfermedad.

¿De qué murió el chico más bello del mundo?

Hoy se propagó la noticia de que el actor y músico sueco falleció a los 70 años. Este hombre fue uno de los tantos artistas que pelearon por zafarse de la etiqueta de un personaje, situación que incluso él platicó que lo llevó a la drogadicción y depresión. Sin embargo, con otros proyectos detrás, como Midsonmar o Muerte en Venecia, tuvo una carrera más que reconocida.

Pero lamentablemente, hoy se le reconoce como fallecido, pues según fuentes como AFP… falleció víctima de un cáncer con el que batallaba desde hace un tiempo. Incluso la noticia no la dio algún círculo familiar, sino Kristina Lindstrom. Ella fue co-directora (junto a Kristian Petri) de un documental del 2021 donde hablaron del actor.

Ante eso, los medios de comunicación han hecho su respectiva investigación, esto para conocer los detalles de esta pérdida para el cine internacional. Mientras los directores confirmaron la muerte, las fuentes periodísticas argumentan un cáncer como la causante y muchos lloran su partida.

¿Quién fue el chico más bello del mundo?

Su carrera inició con una película titulada como el mote con el que le conocieron el resto de su vida. Esto gracias a que el director, Luchino Visconti, lo escogió para interpretar a dicho personaje. El nacido en Estocolmo tuvo una vida con ciertas complicaciones, pues creció sin padre y su mamá se suicidó cuando él tenía 10 años. Ante esa trágica primera parte de vida, quedó a la crianza de sus abuelos y encontró en la actuación su forma de vida.