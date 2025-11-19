"¡Una raya más al tigre!”, Christian Nodal anuncia que, ni él ni sus padres, fueron vinculados a proceso

Christian Nodal anunció que ni él ni sus padres fueron vinculados a proceso en el caso con Universal por el tema de las supuestas firmas falsas. Sin embargo, aún continuaría el caso por la vía civil. El padre del cantautor hizo patente su satisfacción tras la resolución de la jueza. Por otro lado, Nodal habló de la polémica por ‘no haberle agradecido’ su apoyo a Ángela Aguilar en los Latin Grammy. Además, envió un ‘dardo’ a la disquera en cuestión.