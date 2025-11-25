¿Sin Ángela? Christian Nodal conquista San Antonio, Texas

Tras una semana agridulce marcada por el conflicto legal con Universal, Christian Nodal demostró que ‘el show debe continuar’ y se presentó en San Antonio Texas, confirmando el éxito que tiene en tierras estadounidenses. Entre lo destacado, interpretó un cover de Selena y una pequeña ocupó el lugar de Ángela Aguilar en el tema “Dime Cómo Quieres”.