¿Celos? Cibad Hernández y Alicia Villarreal reaccionan ante comentarios candentes y críticas por el ‘rápido’ inicio de su relación

Mientras Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, aclara si la cantante se pone celosa por los candentes comentarios que recibe, Alicia Villarreal le responde a Arturo Carmona.

Mientras Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, aclara si la cantante se pone celosa por los candentes comentarios que recibe en redes, Alicia Villarreal le responde a Arturo Carmona, quien le echó en cara que encontró el amor muy rápido tras separarse de Cruz Martínez, con quien mantiene un proceso legal por violencia. Aquí los detalles.

