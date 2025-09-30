Cibad Hernández ‘bautiza’ a Alicia Villarreal y presume sus tatuajes de pareja
Cibad Hernández ‘bautizó' a Alicia Villarreal como ‘La bandera del alto a la violencia a la mujer’ y presumió los tatuajes que se hicieron en pareja.
TV Azteca
Cibad Hernández le otorgó el título de ‘La bandera del alto a la violencia hacia la mujer’ a Alicia Villarreal y reiteró su solidaridad con la cantante de regional. ¡Ojo al tatuaje que comparten y al collar que le recuerda a su ‘güerita consentida’!
Galerías y Notas Azteca UNO