¡Así será el ‘antro’ del 90’s Pop Tour en el Auditorio Nacional!
Mientras el Auditorio Nacional se prepara para recibir al ‘antro’ del 90’s Pop Tour, los exintegrantes de OV7 comparten su entusiasmo por volver al escenario.
TV Azteca
Mientras el Auditorio Nacional se prepara para recibir al ‘antro’ del 90’s Pop Tour, los exintegrantes de OV7 comparten su entusiasmo por volver a pisar el escenario. En exclusiva para Ventaneando, nos mostraron parte del vestuario que están preparando para el prometedor espectáculo.
Galerías y Notas Azteca UNO