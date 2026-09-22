¡Confirmado! Cruz Martínez asistirá a la boda de Melenie Carmona; ¿habrá reencuentro con Alicia Villarreal?

Cruz Martínez confirma su asistencia a la boda de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. El artista revela que será el encargado de amenizar el evento y nos cuenta cómo se enteró del embarazo de la joven y el consejo que le da ahora que incursionará en el mundo de la maternidad. También se pronuncia sobre la demanda de AB Quintanilla a Suzette. Aquí los detalles.