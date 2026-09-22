Mauricio Islas visita Ventaneando y presenta su nueva obra: “Amiga, date cuenta”

¡Invitado de lujo en Ventaneando! Nuestros foros reciben al reconocido actor, Mauricio Islas, quien se hace presente para hablar sobre su nueva obra de teatro: “Amiga, date cuenta”, la cual cuenta con diversas funciones en el Teatro Versalles de la Ciudad de México. Actualmente, se tienen más de 25 fechas entre octubre y noviembre del presente año, para toda la República Mexicana. Entérate de todos los detalles.