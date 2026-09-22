Mauricio Islas visita Ventaneando y presenta su nueva obra: “Amiga, date cuenta”
Ventaneando recibe al actor Mauricio Islas, quien se apodera de nuestros foros para hablar sobre su nueva obra de teatro, “Amiga, date cuenta”.
¡Invitado de lujo en Ventaneando! Nuestros foros reciben al reconocido actor, Mauricio Islas, quien se hace presente para hablar sobre su nueva obra de teatro: “Amiga, date cuenta”, la cual cuenta con diversas funciones en el Teatro Versalles de la Ciudad de México. Actualmente, se tienen más de 25 fechas entre octubre y noviembre del presente año, para toda la República Mexicana. Entérate de todos los detalles.