Mauricio Ochmann confirma que está soltero y reacciona al disfraz de Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann confirmó que vilvió a la soltería tras terminar con Lorena González y reaccionó al hilarante disfraz que Aislinn Derbez lució en el Beliween.

TV Azteca

Aunque trató de apresurar el paso al ver a la prensa en el aeropuerto, Mauricio Ochmann confirmó que vilvió a la soltería tras terminar con Lorena González. Además, reaccionó al hilarante disfraz que Aislinn Derbez lució en el Beliween; también reveló por qué no suele poner altar de Día de Muertos.

