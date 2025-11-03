Mauricio Ochmann confirma que está soltero y reacciona al disfraz de Aislinn Derbez

Aunque trató de apresurar el paso al ver a la prensa en el aeropuerto, Mauricio Ochmann confirmó que vilvió a la soltería tras terminar con Lorena González. Además, reaccionó al hilarante disfraz que Aislinn Derbez lució en el Beliween; también reveló por qué no suele poner altar de Día de Muertos.