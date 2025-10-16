¿Rompió los acuerdos? Así le contestó Cazzu a Nodal en el Auditorio Nacional
Tras el comunicado que publicó la oficina de Christian Nodal sobre temas de Inti, Cazzu le envió un mensaje desde el escenario del Auditorio Nacional.
TV Azteca
Tras el comunicado que publicó la oficina de Christian Nodal sobre Inti, su manutención y los ‘permisos’, Cazzu le envió un mensaje desde el escenario del Auditorio Nacional. Al finalizar el concierto en el ‘Coloso de Reforma’, la cantante argentina salió rumbo a Guadalajara sin dar declaraciones.
Galerías y Notas Azteca UNO