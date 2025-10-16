Para mujeres de estilo único, 7 ideas de uñas con catrinas para lucir este Día de Muertos

Si no le tienes miedo al éxito y quieres un manicure lleno de color y detalles, hoy te mostraremos algunos diseños de uñas con catrinas para estas semanas previas al Día de Muertos. Estas ideas son para uñas de diversos tamaños y para todo tipo de gustos.

Diseños de uñas con catrinas para este Día de Muertos

1. Catrina en miniatura

Existen diferentes técnicas con las que se puede lograr un efecto de Catrina en miniatura, donde tienes lo mejor de dos mundos: un diseño discreto e increíblemente detallado.

2. En la uña completa

Otra opción muy popular es pintar algunos elementos distintivos de una Catrina en toda la superficie de la uña. Para equilibrarlo, puedes llevar ese diseño solo en un par de uñas y combinarlo con otros tonos o efectos.

3. Catrina realista

Es necesario un poco más de espacio, por lo que este tipo de diseños lucen más en uñas largas y con cortes como stiletto o coffin. Eso sí, te aseguramos que tu manicure de Día de Muertos atraerá todas las miradas.

4. Catrina minimalista

Esta es una opción mucho más sencilla, pero igualmente bonita y atractiva. Es una Catrina en caricatura con muy pocos elementos y con el efecto de que se extiende en dos uñas. Se equilibra idealmente con una manicura francesa en tono negro.

5. Con elementos 3D

Si quieres un diseño que atrape la atención y además sea único, puedes añadir elementos en tercera dimensión como estas flores de cempasúchil.

6. Llenas de detalle

Además de plasmar la cara de una Catrina, también puedes añadir elementos típicos de su maquillaje en tus otras uñas. Le da equilibrio y un toque muy sofisticado.

7. Fusión con calaveritas de azúcar

Una gran ventaja de llevar Catrinas en tus uñas para Día de Muertos es que pueden ser tan simples o realistas como gustes. Solo necesitas colorido y contraste.