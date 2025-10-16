¿Ángela Aguilar esta embarazada? Esto dijo Kunno, su mejor amigo

¡Un rumor más a la lista! Recientemente, Ángela Aguilar se encuentra en el ojo del huracán de los chismes, debido a que en su cumpleaños varios usuarios aseguraban que la joven cantante se encontraba embarazada, provocando que la noticia se divulgó con gran rapidez.

Ante tal situación, la prensa abordó al creador de contenido Kuno, a quien le preguntaron al respecto. Para que sepas más detalles sobre el supuesto embarazo, te explicaremos todo lo que comentó el influencer al respecto.

¿Ángela Aguilar está embarazada?

En el cumpleaños de Ángela Aguilar, la joven cantante llevaba un vestido largo blanco, prenda que fue suficiente para que los internautas pensaran que la artista estaba embarazada, alegando que la prenda la usaba para ocultar su vientre.

Ante el fuerte rumor, Kunno quien es su amigo cercano, fue abordado por la prensa, quienes lo cuestionaron al respecto, preguntando si tenía información sobre el embarazo de la joven. Al instante, el influencer no dudó mucho para desmentir eso, mencionando que si fuera cierto, él sería el primero en conocer la noticia.

Aprovechando el momento, Kunno habló ante los medios de prensa, que la joven se la pasó increíble en su gran celebración, donde estuvo acompañada de sus familiares y amistades, además de explicar que ella ahora se encuentra enfocada en su carrera musical.

¿Ángela Aguilar todavía no tiene hijos?

No es la primera vez que se hace un rumor sobre un supuesto embarazo. La primera vez que ocurrió fue cuando Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal, debido a que muchos internautas pensaban que se habían casado al poco tiempo por un bebé en camino. Todo fue solamente un rumor.

Antes de su matrimonio, hubo varios rumores al respecto. Hasta ahora, la joven cantante se encuentra disfrutando de su juventud junto a su familia y pareja, además de encontrarse enfocada en su carrera como solista. El rumor de un bebé, es completamente falso.