¿Contratacará a Alicia Villarreal? Cruz Martínez menciona una demanda internacional por difamación
Cruz Martínez reaccionó a la vinculación a proceso por el caso de violencia familiar señalado por Alicia Villarreal y habló de una demanda por difamación.
Cruz Martínez reaccionó a la vinculación a proceso por el caso de violencia familiar señalado por Alicia Villarreal. Aseguró que ya no enfrenta los cargos de feminicidio ni robo, “gracias a la ley mexicana” y dijo que todo ha salido a su favor. Además, habló de una demanda internacional por difamación “por dignidad”.
