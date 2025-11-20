inklusion logo Sitio accesible
¿Contratacará a Alicia Villarreal? Cruz Martínez menciona una demanda internacional por difamación

Cruz Martínez reaccionó a la vinculación a proceso por el caso de violencia familiar señalado por Alicia Villarreal y habló de una demanda por difamación.

Cruz Martínez reaccionó a la vinculación a proceso por el caso de violencia familiar señalado por Alicia Villarreal. Aseguró que ya no enfrenta los cargos de feminicidio ni robo, “gracias a la ley mexicana” y dijo que todo ha salido a su favor. Además, habló de una demanda internacional por difamación “por dignidad”.

