"¡Mi mamá jamás ha sido lamebotas!”, Dariana, hija de Lola Cortés, la defiende de los insultos de Adame en La Granja VIP

Dariana Romo, la hija de Lola Cortés, salió en defensa de su mamá ante los insultos y calificativos que Alfredo Adame le dedicó en La Granja VIP.

Dariana Romo, la hija de Lola Cortés, salió en defensa de su mamá ante los insultos y calificativos que Alfredo Adame le dedicó en La Granja VIP. Además, compartió cuáles han sido los mayores retos de Lola Cortés y aseguró que su verdadera personalidad es la que muestra en La Granja VIP y no la que han visto en otros programas.

