¡Juan Gabriel a la ‘brasileira’! Denisse de Kalafe planea un homenaje al ‘Divo de Juárez’

Denisse de Kalafe planea un homenaje a Juan Gabriel en portugués y ya contactó a su heredero para hacerlo posible. ¡Checa todo lo que anticipó del proyecto!

Denisse de Kalafe revela que planea un homenaje a Juan Gabriel en portugués y que ya contactó a su heredero para hacerlo posible. ¿Será que logra concretar el ambicioso proyecto? Aquí los detalles que reveló la cantautora de Ponta Grossa.

