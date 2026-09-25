Denisse de Kalafe visita Ventaneando para presentar su próximo show en CDMX
¡Invitada de lujo en Ventaneando! Este viernes nos visita Denisse de Kalafe para hablar sobre su próximo show en la Ciudad de México. Aquí los detalles.
¡Denisse de Kalafe se apodera de los foros de Ventaneando! La artista nos visita para promocionar su próximo show en la Ciudad de México: “Alma, Corazón y Vida - Desde el mar”. La cita será este 2 de octubre en La Maraka, en punto de las 9:30 p.m. Aquí te compartimos todos los detalles.