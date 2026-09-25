Ventaneando | Programa completo 25 de septiembre de 2026
Exclusivas, notas del día y más… ¡Lo mejor del espectáculo está en Ventaneando! Mira nuestro programa completo de hoy, viernes 25 de septiembre.
¡Ventaneando es Ventaneando! No te pierdas lo último del espectáculo y mira nuestro programa completo de hoy, viernes 25 de septiembre. Tenemos exclusivas con Colate, los abogados de Maribel Guardia y Francisco “El Gallo” Elizalde, así como la visita al foro de Denisse de Kalafe, notas del día y más. ¿Qué esperas? ¡Dale play!