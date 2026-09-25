Exclusiva: “El caso no se ha cerrado”; Francisco “El Gallo” Elizalde espera que su sobrina Valentina promueva el peritaje sobre el homicidio de Valentín
Las cámaras de Ventaneando hablaron en exclusiva con Francisco “El Gallo” Elizalde, quien fue reconocido por su trayectoria artística, y nos habla sobre la pérdida de su hermano, Valentín.
¡Francisco “El Gallo” Elizalde pone el nombre de la Dinastía Elizalde en alto! El artista recibió una distinción por su trayectoria y su impacto en la música mexicana en la sede de la ONU en Nueva York: “Me siento muy honrado por este reconocimiento”. Al término del evento, nuestra querida Rosario Murrieta platicó con él sobre el peritaje en torno al homicidio de su hermano, Valentín Elizalde, así como su legado y la conmemoración de su próximo aniversario luctuoso.