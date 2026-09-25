Exclusiva: Maribel Guardia denuncia a Imelda Garza por delitos contra la salud y homicidio: “Se ha hecho una recopilación muy exhaustiva”

En un reciente podcast, Imelda Garza reveló que le solía dar medicamentos a Julián Figueroa sin prescripción médica. Como era de esperarse sus declaraciones se hicieron virales y el equipo legal de Maribel Guardia ya ha tomado cartas en el asunto. Según confirmaron en exclusiva para Ventaneando, la actriz emprenderá una demanda contra la viuda de su hijo por delitos contra la salud y homicidio: “Se ha hecho una recopilación muy exhaustiva”. Aquí la entrevista completa.