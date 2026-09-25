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¡José Eduardo Derbez condiciona las entrevistas a la prensa!

¡Una vez más! José Eduardo Derbez se ve envuelto en polémica tras condicionar las entrevistas a la prensa luego de presentar su nueva obra, “La Clase”.

Luego de que resurgieran rumores sobre una presunta separación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez, el actor se ve envuelto en polémica tras condicionar las entrevistas a la prensa durante la presentación de su nueva obra de teatro, “La Clase”. ¿Será que no quiso confirmar la ruptura? Así se vivió el momento.

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