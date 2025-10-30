¡Detienen a la pareja de la hija de Gloria y Emilio Estefan en Miami!
Luego de un pleito, las autoridades detuvieron a la pareja de Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan; esta fue la fianza que tuvo que pagar la pareja de Emily.
TV Azteca
En Miami, luego de un tremendo pleito, las autoridades detuvieron a la pareja de Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan. Al parecer, Emily habría intercedido para que Gemeny, su pareja, no acumulara cargos legales. Esta fue la fianza que tuvo que pagar la pareja de Emily por su libertad.
