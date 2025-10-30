¿Cuál es el Pueblo Mágico de Aguascalientes con la mejor comida, según la IA?

Aguascalientes, el segundo estado más pequeño del país, donde en cada uno de sus rincones es posible encontrar todo tipo de atracciones, cultura e historia, siendo un gran destino para poder conocer en nuestras siguientes vacaciones o durante una escapada de fin de semana.

Noticias Aguascalientes del 20 de octubre 2025 [VIDEO] Mantente bien informado con TV Azteca Aguascalientes del 20 de octubre 2025, de la mano de Roberta Sánchez.

Sin embargo, dentro del estado, se destaca por tener pueblitos llenos de encanto, los cuales merecen la pena ser visitados. Pero solamente hay un Pueblo Mágico que se destaca por tener la mejor comida, es así que consultamos con la IA para tener la mejor opción. Esto fue lo que comentó.

¿Cuál es el pueblo con la mejor comida en Aguascalientes?

A diferencia de otras ocasiones, la IA de Gemini para escoger el Pueblo Mágico de Aguascalientes con la mejor comida, no lo pensó mucho, logrando proporcionarnos una decisión definitiva ante el importante cuestionamiento.

Recalcando que la mejor opción se trata de Calvillo, recalcando que se trata de un destino donde hay todo tipo de exquisiteces culinarias, destacándose por tener dulces de guayaba de todo tipo. Otros platillos que se recomiendan probar son la nieve garrafa y los chamocos.

Incluso, podrás tener la oportunidad de conocer sus cultivos de guayaba, logrando descubrir todo el proceso que se requiere y necesita para su recolección, para después ser aplicado en múltiples preparaciones gastronómicas.

¿Qué actividades podemos hacer en Calvillo?

Calvillo es el Pueblo Mágico que se destaca por tener la mejor comida en Aguascalientes, según la IA. No obstante, es una realidad que tiene todo tipo de actividades para los turistas, siendo una gran oportunidad para los usuarios de disfrutar de su estancia. Por eso se recomienda acudir a los siguientes puntos:

Visita la Sierra del Laurel.

Entra al Museo Nacional de los Pueblos Mágicos.

Conoce la parroquia del Señor del Salitre.

Camina por la playa principal.

En las presas de Malpaso y la Codorniz, práctica deportes acuáticos.

Descubre la labor que hacen las artesanas del deshilado.

Considerando las actividades anteriores, podrás disfrutar de tu estancia con todo lo que puedes hacer, una gran oportunidad de aprender y disfrutar al mismo tiempo, ya sea para tus próximas vacaciones o para una escapada de fin de semana.