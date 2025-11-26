¡Tráfico de armas y ‘huachicol’! Dueño de Miss Universo tendría una orden de aprehensión
Señalan a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, de ‘huachicol’ y tráfico de armas, por lo que tendría una orden de aprehensión. Aquí los detalles.
Mientras Fátima Bosch, la reciente ganadora de Miss Universo, lidia con temas de violencia digital, señalan a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, de ‘huachicol’ y tráfico de armas, por lo que tendría una orden de aprehensión. Aquí los detalles.
