¡Tráfico de armas y ‘huachicol’! Dueño de Miss Universo tendría una orden de aprehensión

Señalan a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, de ‘huachicol’ y tráfico de armas, por lo que tendría una orden de aprehensión. Aquí los detalles.

Mientras Fátima Bosch, la reciente ganadora de Miss Universo, lidia con temas de violencia digital, señalan a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, de ‘huachicol’ y tráfico de armas, por lo que tendría una orden de aprehensión. Aquí los detalles.

