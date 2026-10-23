Exclusiva: Miguel Pizarro y Pati Chapoy confirman su participación en la serie biográfica de Verónica Castro

Ya es oficial. La serie biográfica de Verónica Castro es una realidad y Miguel Pizarro será parte del proyecto. Según reveló el actor, compartirá anécdotas y vivencias junto a la primera actriz: “Es una persona tan importante e irremplazable”; aseguró. Bajo esta línea, nuestra querida Pati Chapoy señaló que ella también participará en la serie. Entérate de todos los detalles aquí.