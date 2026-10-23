Exclusiva | “Tengo fe en la justicia”; Héctor Parra habla EN VIVO desde la cárcel: su día a día en prisión, el perdón a su hija Alexa y más…

En Ventaneando nos enlazamos EN VIVO y EN EXCLUSIVA con Héctor Parra, desde el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. El actor se sincera sobre su sentencia y nos comparte cómo es su día a día en prisión: “Una de mis mayores fortalezas es saberme inocente (...) Hay días en los que me caigo y no quiero salir adelante, pero tengo fe en la justicia”. Héctor también nos adelanta que está trabajando en dos proyectos sumamente importantes: un libro de vivencias y una serie de ficción basada en su caso; además de lanzar su línea de ropa. En cuanto a si sería capaz de perdonar a su hija Alexa, aseguró no tener más que cariño para ella: “La tengo perdonada desde el día uno. Me dolió mucho que se haya prestado a lo que ya todos sabemos, pero es mi hija, la quiero”. Parra también nos dio una actualización sobre cómo va su amparo. ¿Saldrá pronto? Aquí la entrevista completa.