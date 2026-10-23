Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exclusiva | “Tengo fe en la justicia”; Héctor Parra habla EN VIVO desde la cárcel: su día a día en prisión, el perdón a su hija Alexa y más…

En Ventaneando hablamos en exclusiva y EN VIVO con Héctor Parra, quien nos cuenta sobre su sentencia y su día a día en prisión.

En Ventaneando nos enlazamos EN VIVO y EN EXCLUSIVA con Héctor Parra, desde el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. El actor se sincera sobre su sentencia y nos comparte cómo es su día a día en prisión: “Una de mis mayores fortalezas es saberme inocente (...) Hay días en los que me caigo y no quiero salir adelante, pero tengo fe en la justicia”. Héctor también nos adelanta que está trabajando en dos proyectos sumamente importantes: un libro de vivencias y una serie de ficción basada en su caso; además de lanzar su línea de ropa. En cuanto a si sería capaz de perdonar a su hija Alexa, aseguró no tener más que cariño para ella: “La tengo perdonada desde el día uno. Me dolió mucho que se haya prestado a lo que ya todos sabemos, pero es mi hija, la quiero. Parra también nos dio una actualización sobre cómo va su amparo. ¿Saldrá pronto? Aquí la entrevista completa.

Tags relacionados
Exclusivas Espectáculos

Videos