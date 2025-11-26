‘El Puma’ rompe el silencio y detalla cómo fue su reciente conflicto en el avión
¡Todo por una ‘palabrita’! ‘El Puma’, aclaró su viral incidente en el avión y aseguró que todo se desató por unas medicinas que el cantante debe llevar consigo.
José Luis Rodríguez ‘El Puma’, aclaró su viral incidente en el avión y aseguró que todo se desató por unas medicinas que el cantante debe llevar consigo. Acorde con su versión, la discusión habría comenzado luego de que él dijera una palabra altisonante que fuera ‘malinterpretada’.
