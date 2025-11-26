Fátima Bosch renunciaría a corona de Miss Universo; esta sería la razón

Aunque muchos creen que no hay forma de seguir con la cancelación y/o ataques en contra de Fátima Bosch y su corona de Miss Universo, salió otro paparazzi a indicar que la mexicana renunciaría a su corona. Y esto seguiría a un primer acto que vendría por parte de Raúl Rocha. Esta es la información que se tiene al respecto.

¿Fátima Bosch renunciará a su triunfo en Miss Universo 2025?

Aunque durante todos estos días lo único que ha hecho la mexicana es reafirmar su triunfo y hacer caso omiso de las críticas desmedidas que llegaron ante su victoria, Jordi Martín indicó que en las siguientes horas habrán movimientos muy fuertes entre la gente poderosa del certamen. Según este comunicador que se hizo famoso por seguir la vida personal de Shakira, Raúl Rocha renunciará al cargo que posee en estos momentos.

La salida de este hombre daría por sentado que el triunfo de la mexicana fue fraudulento y por lo tanto, Fátima también renunciaría a su corona que comenzó con múltiples escándalos alrededor de la figura mexicana. "Fíjate lo que se viene en los próximos días, que la cosa está tan tensa que como yo voy a destapar todo esto y hay más miembros del jurado y están dimitiendo las misses…”.

Todo esto surgió tras la charla que el periodista tuvo con el ya mencionado Omar Harfouch. Este hombre ha salido a tirar con todo lo que tiene en contra del certamen, del que él dijo renunciar días antes de la gran final de Miss Universo. Sin embargo, la organización dijo que lo despidieron. Y desde ahí hay un conflicto público de parte del hombre hacia la edición de este año.

¿Por qué dicen que la victoria de Fátima Bosch fue un fraude?

Desde diversos frentes se ha argumentado que la mexicana ganó por el vínculo que tiene Raúl Rocha con el papá de Bosch, quien es empresario. Entonces, eso habría generado tráfico de influencias. Lo extraño es que diversas competidoras han hablado disgustadas del triunfo, a tal grado, que el propio periodista asegura que algunas piensan que la pelea que tuvo la tabasqueña con Nawat Itsaragrisil fue montada.

La información compartida vería sus horas claves en próximos días, donde se asegura que ambos renunciarían a sus premios-posiciones para evitar una investigación de la justicia estadounidense, donde supuestamente Harfouch ha indagado para denunciar este acontecimiento tan polémico del 2025.