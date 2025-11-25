¡Vaya odisea! El Recodo compartió intimidades de su gira por Europa
El Recodo triunfa en su gira por Europa y Ventaneando platicó en exclusiva con ellos sobre sus recientes presentaciones y ‘aventuras’ por el Viejo Continente. Entre otras cosas, nos platicaron del dueto que grabaron con Camilo Sesto. ¡No pierdas detalle!
