¿Eleazar aún toma terapia psicológica? Así contestó el granjero de La Granja VIP
Previo a su ingreso a La Granja VIP, Eleazar presumió su romance con Miriam y reveló si aún continúa en terapia psicológica. Esto contó el ahora granjero.
Previo a su ingreso a La Granja VIP, Eleazar presumió su romance con Miriam, sobre quien recayó la polémica de supuestas nuevas agresiones del actor. En aquellos días, Eleazar reveló que tiene planes a futuro con su actual pareja. ¿Aún continúa en terapia psicológica? Así contestó Eleazar, el ahora granjero.
