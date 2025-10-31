Esta es la receta de pan de muerto que nuestros granjeros hicieron

En La Granja VIP, las tradiciones mexicanas también se viven a lo grande. Este jueves, nuestros granjeros interrumpieron su tarde de descanso para participar en una actividad muy especial, pues están preparando su propio pan de muerto desde cero. Aunque el frío estaba fuerte y la flojera de la siesta rondaba por ahí, bastó con ver los ingredientes en la mesa para que muchos adivinaran que algo dulce y festivo se venía.

¿Cómo hicieron el pan de muerto en La Granja VIP?

La dinámica arrancó con la llegada de un chef experto enviado por El Tío Pepe. Aunque su papel fue de guía, dejó claro que los participantes debían encargarse de todo el proceso. Ni batidora, ni atajos: cada granjero debía amasar a mano, justo como se hace en las panaderías tradicionales.

Con harina, huevos, ralladura de naranja y hasta miel en la mesa, todos pusieron manos a la obra para pesar los ingredientes, calentar la leche, activar la levadura y formar la masa. Algunos granjeros demostraron mayor precisión que otros, pero todos aprendieron que en la repostería cada gramo cuenta. Incluso El Patrón, que al principio parecía más enfocado en organizar que en cocinar, terminó por seguir paso a paso la receta.

¿Cuál es la receta del pan de muerto que hicieron los granjeros?

Aunque cada uno preparó su propia masa, todos siguieron una misma receta básica. Sin embargo, se mostró cómo se realiza con una porción inicial. Aquí están los ingredientes y cantidades que se utilizaron:

Ingredientes para 1 pan de muerto:



200 g de harina

60 g de azúcar refinada

1 huevo

50 g de leche tibia

1 g de levadura

1 g de sal

40 g de mantequilla

Ralladura de 1 naranja

10 g de miel

Una vez mezclados los ingredientes, la clave estuvo en amasar con paciencia hasta obtener una masa suave y elástica. Luego, cada quien formó su pan, con los clásicos huesitos decorativos, y los pusieron a reposar antes de hornear.

La actividad buscaba traer el sabor del Día de Muertos a La Granja VIP, y permitió a los participantes conectar con una tradición que huele a familia, pan caliente y recuerdos. Algo que además les supo mucho mejor ante las dificultades que han vivido por la reducción de la comida.

