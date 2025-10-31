¿Qué pasó con la novia de Jaime Toral? Este es el triste caso del influencer prófugo de la ley

En las horas recientes el nombre de Jaime Toral está envuelto en una polémica tremenda. Y es que el creador de contenido está prófugo de la justicia mexicana y se ofrecen miles de pesos a quien comparta información del nacido en Veracruz. Ahora, también se reporta que la novia del tiktoker no aparece. He aquí la información más completa del caso.

¿Qué le pasó a la novia de Jaime Toral, influencer escondido de la ley?

El tiktoker mexicano ganó bastante popularidad en las redes sociales por su contenido donde regularmente entrevistaba a personas en situación de calle. Sin embargo, parece que hay un giro bastante macabro en su historia. Sin embargo, muchos recordaron que la tragedia le ha seguido, pues en febrero de 2024 su novia se reportó como desaparecida.

Rosa Elena Pimienta Santos es el nombre de la joven que desapareció el año pasado y quien cuenta con 18 años de edad. Lamentablemente desde el día de su desaparición, nadie ha tenido contacto con ella. Por eso ahora que se está buscando a Jaime por probable actividad delictiva, muchos se preguntan si no tuvo qué ver con la misteriosa situación de su ex pareja.

¿Qué está pasando con Jaime Toral y su caso con Doña Lety?

En estos momentos hay una ficha de búsqueda en contra de Jaime Pascual Hernández Toral, quien goza de viralidad en todas sus redes sociales, sobre todo por el caso de Doña Lety. Gracias a los videos del veracruzano, se conoció que esta señora vivía en situación de calle y que no tenía dinero para comer.

Supuestamente, el tiktoker le ayudaba para subsistir y además le apoyó con un lugar para vivir. Sin embargo se conoció que la señora lo denunció por haberla “secuestrado” para seguir haciendo videos sobre su situación. Parece que la señora tiene problemas mentales (dicho por el propio Jaime), pero el influencer desapareció.

En estos momentos la Fiscalía de Veracruz lo busca por probable trata de personas y ofrecen hasta 350, 000 pesos a quien brinde informes sobre su paradero.