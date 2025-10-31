Manola Díez abrió su corazón y recordó así la muerte de su papá: Lo mató una enfermedad silenciosa

Durante una charla íntima tras la comida en La Granja VIP, Manola Díez dejó ver una de las experiencias más sensibles de su vida. Recordó con nostalgia y emoción la historia de su papá, un hombre que siempre fue cariñoso con su familia, y cuya partida repentina marcó profundamente su camino.

¿De qué murió el papá de Manola Díez?

Según compartió en la casa, su padre sufría de diabetes y, aunque aparentaba estar en buen estado, la enfermedad avanzó silenciosamente. Manola relató cómo él mismo solía minimizar los síntomas mientras escondía dulces bajo la cama, incapaz de resistirse. A pesar de las advertencias médicas, su salud se deterioró con el tiempo hasta llegar a un punto crítico. Ella misma vivió con culpa el no haber estado presente el día en que él intentó verla por última vez. Horas después de esa llamada, falleció de un infarto fulminante.

Manola describió con detalle cómo su hermana fue quien vivió el momento más difícil, cuando intentaban llevarlo a recibir atención médica. Él perdió la visión, pidió que encendieran la luz y, ya en los últimos escalones antes de salir de casa, se desvaneció. La intensidad del recuerdo todavía la acompaña, aunque hoy, más serena, reconoce la importancia de vivir el presente.

¿Cómo era la relación de Manola con su papá?

Para Manola, sus papás fueron un ejemplo de respeto y amor mutuo. En su relato compartió que siempre vio armonía entre ellos. Su papá, arquitecto de profesión, tenía un lado artístico que dejó marcado en una carta que escribió a sus nietos antes de morir, acompañada de dibujos de ángeles y arcoíris. Ese gesto fue uno de los últimos vínculos que dejó con la familia.

Dentro de La Granja VIP, esta historia permitió ver una faceta más humana y profunda de Manola, más allá del reto físico o las estrategias de juego. Su reflexión final dejó claro que aprendió a valorar cada instante y a no dejar para mañana lo que se puede decir hoy, porque la vida puede cambiar en cuestión de horas, como lo vivió con su padre.

