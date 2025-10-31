¿Qué signo del zodiaco es Alberto del Río? Por esto El Patrón se comporta así en La Granja VIP

Los granjeros se encuentran a mitad de una batalla total en el reality más interesante de México del presente año. Y una de las circunstancias más atractivas de La Granja VIP evidentemente son los personajes que se encuentran en estos momentos compitiendo por ser los mejores. En este caso, es necesario conocer el signo zodiacal de Alberto del Río, lo cual explica mucho de su forma para desenvolverse como se le ha visto.

¿Qué signo del zodiaco es Alberto del Río?

José Alberto Rodríguez Chucuan, también conocido como El Patrón, nació el 25 de mayo de 1977 y por lo tanto pertenece al grupo de los Géminis. En ese sentido, muchos asocian su liderazgo, carisma y capacidad de comunicación a lo que los astros influyen en él.

Previo al inicio del reality se veía en el luchador profesional a uno de los líderes que guiarían a sus respectivos grupos a competir de la mejor manera. Y es que pese a que existen comentarios bastante negativos en contra de las personas de este signo zodiacal, este hombre se destaca con su capacidad comunicativa.

Por ello, lejos de su talento para agrupar a los de su equipo en una dinámica de competencia sana, El Patrón está reflejando que los Géminis enfocados en los talentos positivos del signo pueden sacar buenas circunstancias. Estas personas son capaces de persuadir, convencer y mostrar su inteligencia con un impacto grande hacia las personas que le rodean.

¿Quién es Alberto del Río, integrante de La Granja VIP?

El hombre de 48 años es un reconocido luchador profesional que tuvo sus dos etapas más recientes como empleado de WWE y AAA. Ha ganado títulos de talla internacional y hoy es uno de los grandes íconos de la lucha libre mexicana. Viene de una familia de peleadores que le dieron todo para ser de lo mejor en la industria, pero él solo forjó un legado enorme que le permitirá meterse entre los grandes nombres de la vasta lista de luchadores nacionales.

¿Cómo es posible ver a Alberto del Río en La Granja VIP?

Para no perderse los detalles del mejor reality de México, debes sintonizar la señal de Azteca UNO a las 9:00 p.m. Aunque los domingos de eliminación la cita es a las 8:00 de la noche. Sin embargo, si buscas el minuto a minuto, puedes contratar Disney+ para poder observar la transmisión 24/7.