¡Le dijo de todo! Emiliano Aguilar despotrica, insulta y culpa a Pepe Aguilar por los Billboard
Emiliano Aguilar alzó la voz y, entre insultos y de más, culpó a Pepe Aguilar por los incómodos momentos que habría sufrido en los Billboard. Aquí los detalles.
TV Azteca
Emiliano Aguilar alza la voz y, entre insultos y de más, culpó a Pepe Aguilar por los incómodos momentos que habría sufrido en los Billboard. Además, ‘salpicó' a sus hermanos y a otros miembros de su familia. Así se expresó el hijo de Pepe Aguilar.
Galerías y Notas Azteca UNO