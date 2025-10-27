inklusion logo Sitio accesible
¡Le dijo de todo! Emiliano Aguilar despotrica, insulta y culpa a Pepe Aguilar por los Billboard

Emiliano Aguilar alzó la voz y, entre insultos y de más, culpó a Pepe Aguilar por los incómodos momentos que habría sufrido en los Billboard. Aquí los detalles.

Emiliano Aguilar alza la voz y, entre insultos y de más, culpó a Pepe Aguilar por los incómodos momentos que habría sufrido en los Billboard. Además, ‘salpicó' a sus hermanos y a otros miembros de su familia. Así se expresó el hijo de Pepe Aguilar.

