Enrique Guzmán revela el estado de salud de Alejandra Guzmán tras la cirugía de columna

Enrique Guzmán habló del estado de salud de Alejandra Guzmán, quien se recupera de una cirugía de la columna vertebral. Además, ‘aseguró' que, desde que falleció Silvia Pinal, habla con ella ‘diario’. ¿Dejó algún pendiente con la fallecida actriz? Así respondió Enrique Guzmán.