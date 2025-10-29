inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

Enrique Guzmán revela el estado de salud de Alejandra Guzmán tras la cirugía de columna

Enrique Guzmán habló del estado de salud de Alejandra Guzmán, quien se recupera de una cirugía de la columna vertebral y reveló que ‘habla’ con Silvia Pinal.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Enrique Guzmán habló del estado de salud de Alejandra Guzmán, quien se recupera de una cirugía de la columna vertebral. Además, ‘aseguró' que, desde que falleció Silvia Pinal, habla con ella ‘diario’. ¿Dejó algún pendiente con la fallecida actriz? Así respondió Enrique Guzmán.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×