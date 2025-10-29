VIDEO: Conductor suelta el volante por medio minuto y termina estrellando su auto

Este video está generando múltiples reacciones en redes sociales como ‘X’, donde una cuenta bastante popular compartió el momento en el que una familia sufre un duro accidente automovilístico. Evidentemente todo recae sobre el conductor, que de manera irresponsable soltó el volante por muchos segundos. Sin embargo, hay una explicación de un acto tan ilógico para todos los que entiendan cómo conducir.

Escalofriantes leyendas, impactantes accidentes... ¡Semana extrema! [VIDEO] La Semana extrema estuvo cargada de escalofriantes leyendas e impactantes accidentes, además de las mejores recetas, entrevistas exclusivas y mucho más.

Te puede interesar - Este video muestra un choque que se consideró el más viral de TikTok.

Te puede interesar - ¿Por qué la camioneta de esta influencer terminó volcada?

¿Por qué el conductor de este video está sufriendo severas críticas al generar un accidente?

Situaciones como estas ocurren cotidianamente y por eso siempre se hace un llamado a prestar toda la atención al frente cuando se está conduciendo. Hoy día existen infinidad de anuncios comerciales para evitar el uso del celular cuando se maneja. Sin embargo, la tecnología fue la condena de esta familia que sufrió un accidente terrible.

Evidentemente el accionar del hombre que manejaba el auto del video es totalmente cuestionable. Sin embargo, parece que soltó el volante de manera tan despreocupada porque su carro tiene la tecnología de manejarse solo. Por ello, se la pasó mandando mensajes por un tiempo prolongado, aunque ahí mismo sufrió su condena.

En un momento determinado, la tecnología no fue lo que esperaban y se ve cómo el hombre se percata que chocarían contra algo y realiza un volantazo. Lamentablemente el video termina con el carro, volteado, los vidrios estallados y las bolsas de aire saliendo para tratar de proteger la vida de las dos mujeres y el conductor que sufren un violento accidente vial.

30 segundos distraído en el celular mientras conduce. ¿Qué podría salir mal?

Esta gente pide a gritos saludarme personalmente. pic.twitter.com/EWAhLxs41h — Dios (@Dios_0ficial) October 27, 2025

¿Se conoce el estado de salud del conductor y sus acompañantes?

No, según el propio video indica que esto ocurrió el pasado 16 de octubre. Sin embargo, no hay información al respecto del estado de salud del conductor. Y es que no iba solo, sino que lo acompañaban dos mujeres. La joven que iba de copiloto y la mujer detrás del lugar de quien manejaba estaban dormidas y se despertaron en el instante previo a impactarse.