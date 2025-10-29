¿Los peones quieren privilegios? Se quejan porque tienen más tareas en La Granja VIP

Conforme pasa el tiempo, la rutina en La Granja VIP se ha vuelto más intensa para los peones, y esta semana ya empezaron a levantar la voz. Mientras algunos granjeros disfrutan su cama y aire acondicionado, los cuatro peones actuales no ocultan su inconformidad por el aumento de tareas… y la falta de sueño.

¿Por qué se quejan los peones en La Granja VIP?

Sergio, Kike, Omahi y Eleazar son los peones de esta semana, pero al parecer no estaban listos para el nivel de exigencia que implica. Lola Cortés fue la primera en notar que la casa seguía desordenada desde temprano porque los cuatro seguían dormidos, y lo que más la molestó fue que ni siquiera respondían cuando intentó despertarlos.

Más tarde, ya en una conversación con todo el grupo antes de un juego, varios peones hablaron de cómo han cambiado las condiciones desde las primeras semanas. Aseguraron que antes los peones tenían menos actividades, camas para dormir e incluso agua caliente. Hoy tienen que encargarse del desayuno, los caballos, las vacas, el huerto y más. Todo esto, sin margen para atrasarse.

¿Qué respondieron los granjeros ante las quejas?

Mientras los peones intentaban justificarse al explicar que no hay tiempo suficiente y que la carga ha crecido, Lola recordó que ella también fue peona y junto a sus compañeros Fabiola, Lis y Jawy, sí pudieron cumplir con todas sus tareas sin dormir más de la cuenta. Otros granjeros les sugirieron que despierten antes de que se prenda la luz, para lo cual podría usar como alarma el canto del gallo o incluso una mejor organización entre ellos.

Entre bromas y críticas, también surgieron comentarios sobre quién debería volver a ser peón, incluyendo a Teo, Adame y hasta La Bea. Algunos quieren repetir para demostrar que pueden hacerlo mejor, mientras otros aseguran que ya cumplieron y no piensan volver.

Por ahora, la exigencia queda clara, pues los peones tienen que trabajar más duro, estén o no de acuerdo. Y las cámaras no dejarán de mostrar si logran levantarse o si las quejas siguen aumentando.

