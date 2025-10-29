¿Quién ganó el Huevo Dorado y tendrá ventaja? Así se vivió el Juego de Poder

El ambiente en La Granja VIP se puso al rojo vivo durante el Juego de Poder de esta semana. Los granjeros se enfrentaron a una de las competencias más exigentes por el ansiado Huevo Dorado, el premio que otorga una importante ventaja rumbo a la Gala de este Miércoles de Asamblea. La intensidad, las caídas y hasta lesiones marcaron una jornada que mantuvo a todos al borde del asiento.

¿Cómo fue el Juego de Poder en La Granja VIP?

El reto se realizó entre dos equipos que dividieron a los granjeros y peones. El Equipo Verde, encabezado por Teo, con Lola, El Patrón, Lis, Kim, Omahi y Eleazar; y el Equipo Naranja, liderado por Jawy, junto a Manola Díez, Sergio Mayer Mori, La Bea, Fabiola Campomanes, Kike Mayagoitia y Alfredo Adame. Desde el arranque, la competencia se volvió caótica por las caídas de Alfredo Adame y Manola en la plataforma que provocaron tensión y risas entre los compañeros, mientras el resto seguía recolectando pelotas sin descanso.

El recorrido exigía equilibrio, rapidez y precisión. Kim fue una de las más destacadas al mantener el ritmo de su equipo, que había tomado la delantera gracias a los chicos y el desempeño de Lola, mientras que Bea y Fabiola luchaban por alcanzar el marcador rival. Sin embargo, el dominio del Equipo Verde fue evidente, en la parte final, Lis Vega encestó sus pelotas con precisión y, tras un cierre de infarto, tocaron la campana que selló su triunfo.

¿Qué ventaja obtiene el equipo ganador con el Huevo Dorado?

El Huevo Dorado representa poder y estrategia dentro de La Granja VIP. El equipo liderado por El Patrón, quien ha estado en el equipo ganador las tres semanas que lleva la competencia, alzó el Huevo con orgullo, al saber que tendrán una ventaja especial durante la próxima Asamblea en la Gala. Aunque no se reveló qué beneficio exacto obtendrán, todos saben que puede cambiar por completo el rumbo del juego.

Tras el reto, Adame y Manola recibieron atención médica por los golpes sufridos, pero aseguraron que seguirán dando batalla. Alfredo tuvo una herida notable en un brazo, pero fue revisado y atendido apropiadamente, hasta el momento no ha presentado mayor consecuencia, incluso bromeó que su rodilla en recuperación está mejor que nunca. El resto de los granjeros reconoció el esfuerzo de ambos equipos, aunque quedó claro que la competencia se volverá más intensa en los próximos días.

Sigue cada detalle de La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y los domingos en la Gala a las 8:00 p.m. por Azteca Uno. Vive la experiencia completa con la transmisión 24/7 disponible en Disney+.